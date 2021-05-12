Vezüv Yanardağı patlaması! '26 numaralı iskeletin' gizemi çözüldü dikkat çekici ayrıntılar

Herculaneum ve yakınındaki Pompeii kentleri bu patlamada yok olmuştu. 26 numaralı iskelet olarak tanımlanan kalıntıların, 40 ila 45 yaşında bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

Bu alandaki 300 diğer iskelete yakın bir noktada tespit edilen teknenin, bu kişileri kurtarmak için beklediği de düşünülüyor.