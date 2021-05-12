Vezüv Yanardağı patlaması! '26 numaralı iskeletin' gizemi çözüldü dikkat çekici ayrıntılar
İtalya'daki arkeologlar, Vezüv Yanardağı'nda yaklaşık 2 bin yıl önce yaşanan patlamada ölen bir kişinin kimliği ile ilgili dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkardı.
Herculaneum'da 1980'lerde bulunan 300 insan iskeletinden, 26 numara ile tanımlanan kalıntıların sıradan bir askere ait olduğu sanılıyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonrası, bu iskeletin, yanardağ faaliyeti sırasında kurtarma görevine katılan üst düzey bir subaya ait olduğu düşünülüyor.
Herculaneum ve yakınındaki Pompeii kentleri bu patlamada yok olmuştu. 26 numaralı iskelet olarak tanımlanan kalıntıların, 40 ila 45 yaşında bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.
Bu alandaki 300 diğer iskelete yakın bir noktada tespit edilen teknenin, bu kişileri kurtarmak için beklediği de düşünülüyor.
Arkeolojik alanda çalışma yapan Francesco Sirano, 26 numaralı iskeletin çevresinde tespit edilen parçalardan, bu kişinin sanılandan daha önemli biri olabileceği sonucu çıkardıklarını söyledi.
Ansa haber ajansına konuşan Sirano, "Napoli körfezinin bu bölgesindeki köy ve villa evlerde yaşayanları kurtarmak için 'Yaşlı Plinius' tarafından başlatılan operasyona katılan bir subay olabilir" dedi.