16 karısı ve 151 çocuğu olan adam hedefini açıkladı: 100 eş bin çocuk

Zimbabve'de 16 karısı ve 151 çocuğu olan adam, her gece dört eşiyle seks yaptığını söylüyor. Daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen Misheck Nyandoro, daha genç kadınlarla evlenmeye devam edeceğini açıkladı.

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Zimbabve'de yaşayan 66 yaşındaki adam 17. karısıyla evlenmeye hazırlandığını açıkladı. "Bu benim işim. Başka işim yok. Yatak odasındaki davranışımı her eşimin yaşına göre değiştiriyorum. Büyüklerle yaptığım gibi gençlere de aynı şekilde davranmıyorum" diyen Misheck Nyandoro, her gece hangi eşleriyle vakit geçireceğinin planını yapıyor.

Nyandoro, tüm eşlerinin hayatlarından son derece mutlu olduğunu ancak gelecekte libidolarının daha yüksek olmasını istemesi nedeniyle daha genç kadınlarla evlenmeyi planladığını söylüyor.

Hedefi 100 eş bin çocuk

Hedefinin 100 eş ve bin çocuk olduğunu söyleyen Nyandoro, "Burada yaptığım şey projemi tamamlamak. 1983'te başlattığım ve ölüm beni alıp götürene kadar durmayı düşünmediğim bir çok eşlilik projesi" dedi.