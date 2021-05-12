ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin ve İsrail'de ölenler arasında ayrım yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüştü. Blinken'in ölen İsrailliler için başsağlığı dilerken, hayatını kaybeden Filistinliler için herhangi bir cümle sarf etmedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Filistinliler için baş sağlığı dilemedi

Blinken, görüşmede "İsrail'e yönelik roket saldırılarından" dolayı endişesini dile getirdi ve bu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Blinken'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı dilememesi dikkati çekti.

Blinken ayrıca İsrailli mevkidaşına 'ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini" bir kez daha dile getirdi.

Şiddete son verme çağrısı yaptı

Mescid-i Aksa bölgesindeki şiddetin seyrini de ele alan 2 bakan, Şeyh Cerrah'taki Filistinlilere ait evlerle ilgili son durumu da ele aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Blinken, bir kez daha tüm taraflara tansiyonu düşürme ve aralarında çocukların da olduğu Filistinli ve İsraillilerin hayatlarına mal olan şiddete son verme çağrısında bulundu. Bakan ayrıca İsrailliler ile Filistinlilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olabilmeleri gerektiği hususunun altını çizdi."