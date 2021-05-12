Levante'den Barcelona'ya şampiyonluk yolunda ağır darbe

İspanya Ligi'nde 36. hafta maçında Barcelona, Levante deplasmanında 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberliğe razı oldu ve şampiyonluk yolunda kritik bir 2 puan bıraktı.

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Barcelona, 36. hafta maçında Levante'ye konuk oldu. Lionel Messi'nin 25. ve Pedri'nin 34. dakikadaki golleriyle konuk ekip 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 57'de Gonzalo Melero ve 2 dakika sonra Jose Morales'in golleriyle ev sahibi ekip 2-2'yi yakaladı. Ousmane Dembele, Barcelona'yı 64. dakikada 3-2 öne geçirse de; Sergio Leon, 83. dakikada Leanate adına bir kez daha eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda Barcelona'nın üstünlük çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Levante puanını 40'a, Barcelona ise 76'ya çıkardı. Bordo Mavililer, bu sonucun ardından maç fazlasıyla da olsa lider Atletico Madrid'in geçme şansını kullanamadı.

İspanya Ligi'nde bitime 2 hafta kala, Atletico Madrid 77 puanla lider durumda bulunuyor. 75 puanlı Real Madrid ise 3. sırada. 36. hafta maçında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Madrid ise Granada deplasmanına gidecek.