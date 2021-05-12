BIST 1.443
DOLAR 8,32
EURO 10,10
ALTIN 489,90
HABER /  GÜNCEL
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

İstanbul Kudüs için ayağa kalktı

ADV Ramazan'da umut var

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla Kudüs’e destek amacıyla İstanbul’da binlerce aracın katılımıyla dev bir konvoy düzenlendi. Aksaray’da başlayan “Kudüs'e Umut Ol” araç konvoyu, İsrail Konsolosluğu’nda son buldu.

Abone ol

İşgalci İsrail'in; Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırılara "dur" demek ve Filistinlilerin direnişine destek vermek için İHH İnsani Yardım Vakfı, birçok STK’nın desteğiyle İstanbul’da araç konvoyu düzenledi. Aksaray’dan hareket eden konvoy, sırasıyla Unkapanı, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli ve Mecidiyeköy’den geçerek İsrail Konsolosluğu’na ulaştı. 

“Zafer konvoyları da düzenleyeceğiz”

Kalabalığa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Yaptığımız eylemlerle ve bu konvoyla birlikte İsrail’in katliamlarını tüm dünyaya gösterdik” dedi. Bülent Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Malımız ve canımızla Filistin halkının yanında olacağız. İnsanlık için İsrail'e karşı dik duracağız! Siz Mescid-i Aksa'ya zarar verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz aslında Mescid-i Aksa'nın kapılarını Türkiye'ye açtınız. Türk, Kürt, Arap birleşirse Ortadoğu'daki oyunu bozar. Direnen kazanacak. Bugün, "Kudüs'e Umut Ol" günümüzdür. Bir gün, bu sokaklarda zafer konvoyları da yapacağız.”

Filistin bayrağı konsoloslukta!

Konvoy sonunda Türkiye ve Filistin bayrakları, İsrail Konsolosluğu binasına yansıtıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan açıkladı! Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
Düzce'de İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak tepki gösterdiler
Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse! Uzman isimden dikkat çeken uyarı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin ve İsrail'de ölenler arasında ayrım yaptı
Levante'den Barcelona'ya şampiyonluk yolunda ağır darbe
16 karısı ve 151 çocuğu olan adam hedefini açıkladı: 100 eş bin çocuk
Canan Kaftancıoğlu'ndan Filistin protestolarındaki kalabalıkları uyarmayan polise tepki
Galatasaray maçı sonrası tepki: "Keşke takımı sahadan çekebilseydik"
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Çağlar Söyüncü gol attı Manchester City'yi şampiyon yaptı!
Yorumlar