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Kısıtlamayı ihlal edip, salep soğanı toplayan 5 kişi 419 bin 690 TL ceza yedi

DİYARBAKIR'dan Elazığ'a giderek hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de salep soğanı toplayarak biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesine neden olan 5 kişiye toplam 419 bin 690 TL para cezası kesildi

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler rutin çalışmalarının yanı sıra her yılın bu mevsiminde endemik tür salep soğanı toplayıp, satışını yapanlarla ilgili mücadelesini de sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Alacakaya ilçesine gelen şüpheliler O.S., Ş.E., Ü.E.,S.S. ve S.E.'yi salep soğanı toplarken suç üstü yakaladı. Diyarbakır'dan geldiği belirlenen şüphelilerin tam 18 kilogram salep soğanı topladığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen 18 kilogram salep soğanı jandarma tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Her bir şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 TL, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince de salep soğanı toplamaktan 80 bin 465 TL olmak üzere toplam 519 bin 690 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, aynı bölgede geçtiğimiz yıl da salep soğanı toplayan 20 kişiye işlem yapılmış, yaklaşık 1,5 milyon liralık cezai işlem uygulanmıştı.

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