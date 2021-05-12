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Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon

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Portekiz Ligi'nde Sporting, Boavista'yı 1-0 yendi; 19 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Başkent temsilcisi şampiyonluğa yenilgisiz bir şekilde ulaştı.

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Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa Sporting ulaştı. Başkent temsilcisi son maçında Boavista'yı 1-0 yendi. Eski Trabzonsporlu Joao Pereira'nın da formasını giydiği Sporting, 2001/2022'den bu yana ilk kez kupa kaldırdı.

Sporting'in Boavista karşısındaki golünü 36. dakikada Paulihno kaydetti.

Geride kalan 32 haftada yenilgi yüzü görmeyen Sporting, Benfica (1972/73) ve Porto'nun (2010/11) ardından şampiyonluğunu yenilgisiz ilan eden 3. takım oldu. Bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Porto'ya 8 puan fark atan Sporting, bu sezon oynadığı 25 maçtan üç puan çıkardı, 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Sezon boyunca rakip ağları 57 kez havalandıran Sporting, kalesince sadece 15 gole izin verdi.

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