Gianluigi Buffon Barcelona yolunda! İlk temas kuruldu

Juventus'tan ayrılacağını açıklayan 43 yaşındaki efsane kaleci Gianluigi Buffon yeni sezonda Barcelona forması giyebilir.

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43 yaşındaki Gianluigi Buffon kariyerinde yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor. Foot Mercato'nun haberine göre Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Gianluigi Buffon'a Avrupa'dan bir başka dev kulüp ilgi gösteriyor. La Liga devi Barcelona, yeni sezonda Buffon'u kadrosuna katmak isterken ilk temas da gerçekleşti.

Ter Stegen'in alternatifi olarak Buffon'u transfer etmek isteyen Barcelona, yedek kaleci Neto'yu satıp hem para kazanmak hem de Stegen'in arkasında güvenli bir eldiven bırakmak istiyor.

Gianluigi Buffon son yaptığı açıklamada, "Geleceğim artık net ve ana hatları çizildi. Juventus ile aramızdaki güzel ve uzun deneyim kesin olarak sona erecek" ifadelerini kullandı.

Buffon geleceğiyle ilgili de sinyal vererek, "Ya bırakacağım ya da bana heyecan veren bir fırsatla karşılaşırsam devam edeceğim. Bu kulübe her şeyimi verdim ve bundan daha fazlasını aldım. Bu döngünün sonuna geldik" şeklinde konuştu.