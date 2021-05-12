Galatasaray'dan Kadıköy paylaşımı

Galatasaray, 9 yıl önce Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili paylaşım yaptı.

Abone ol

Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 yenip lider Beşiktaş ile puanları eşitledi. Sarı Kırmızılılar, son hafta maçında Malatyaspor'u konuk edecek. Süper Lig şampiyonunu averaj belirleyecek.

Galatasaray'dan bugün ise 9 yıl önce Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir paylaşım geldi. KadıköyHatırası etiketiyle kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "🏆 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti.

🦁 KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... 🏆" ifadeleri ve emojileri kullanıldı.