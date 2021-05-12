BIST 1.441
DOLAR 8,36
EURO 10,14
ALTIN 492,93
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Galatasaray'dan Kadıköy paylaşımı

ADV Ramazan'da umut var

Galatasaray, 9 yıl önce Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili paylaşım yaptı.

Abone ol

Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 yenip lider Beşiktaş ile puanları eşitledi. Sarı Kırmızılılar, son hafta maçında Malatyaspor'u konuk edecek. Süper Lig şampiyonunu averaj belirleyecek. 

Galatasaray'dan bugün ise 9 yıl önce Kadıköy'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir paylaşım geldi. KadıköyHatırası etiketiyle kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "🏆 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti.

🦁 KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... 🏆" ifadeleri ve emojileri kullanıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu netleşti
AK Partili Mahir Ünal'dan Ali Babacan açıklaması
Gianluigi Buffon Barcelona yolunda! İlk temas kuruldu
Kritik maçta Miami Heat play-off biletini kaptı!
Şişli'de faciadan dönüldü; Kereste yüklü kamyon binalara sürterek durabildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! Gündem Filistin ve aşı
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon
Alternatif Bank müşterileri İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabiliyor
Tunceli'de dağa kaçırılan kızına seslenen anne: Gel bize de bayram olsun artık
Yorumlar