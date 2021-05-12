Rusya İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklif etti

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, “Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail’in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı” dedi.

Sıcak bölgede son durum

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’ye yaptığı saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 13 çocuk 48 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 304 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti.