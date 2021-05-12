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UEFA'dan üç büyük kulübe soruşturma

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UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden hala çıkmayan 3 kulüp için soruşturma başlattı.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi projesinden çıkmadığı için Real Madrid, Barcelona ve Juventus için soruşturma başlattı.

Açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin müfettişleri, sözde 'Süper Lig' projesi ile bağlantılı olarak Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında, UEFA'nın yasal çerçevesini ihlal ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması yürütecek" denildi.

Ne olmuştu?
Avrupa'nın üst düzey kulüpleri arasında bulunan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. 

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