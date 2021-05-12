AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İsrail tepkisi devlet terörizmiyle karşı karşıyayız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te artan saldırıları, Filistinli yerleşimcilerin evlerinin gasbedilmesi ve sivillerin katledilmesi nedeniyle video mesaj yayınladı.

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Osman Nuri Kabaktepe, video mesajında, Filistinlilerin hem topraklarının hem de evlerinin işgal edildiğini belirterek, ramazan ayında olunduğunu, merhametin yükseldiği ama İsrail'in merhamet yerine zulümle Filistinlilerin ibadet haklarını engelleyip Mescid-i Aksa'ya işgal girişiminde bulunduğu günlerin yaşandığını belirtti.

Dünyanın en kadim kentlerinden birinde yaşanan bu zulmü, işkenceyi ve işgali en şiddetli şekilde kınadıklarını vurgulayan Kabaktepe, "İsrail'de bir devletten değil, terör yöntemleri kullanarak Filistinli kardeşlerimizin en tabi haklarını engelleyen bir işgalciden bahsetmek mümkündür. İsrail'de bir yerleşimciden değil işgalciden, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden işgalcilerden bahsetmek mümkündür. Yerleşimci yoktur, işgalci vardır." ifadelerini kullandı.

Tarihten bugüne zulmün asla payidar olmadığının altını çizen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"İsrail'de bir devlet değil, terörizm yöntemleriyle Filistinli kardeşlerimizin insani haklarını, ibadi haklarını, dini haklarını, en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, onlara en şiddetli zulmü uygulayan bir devlet terörizmiyle karşı karşıyayız. Her ramazan ayında bunu yapmaları da manidardır. Ancak şunun da altını çizmek istiyoruz ki, tarihi bir gerçektir, kadim bir gerçektir; zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Bugün İsrail'in terörize ederek terör faaliyetleriyle işgalci bir tavırla Kudüs'te, Filistin'de uyguladığı zulüm payidar olmayacak, elbet bir gün son bulacaktır."