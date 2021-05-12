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AB Konseyi Başkanı Michel'den göstermelik İsrail açıklaması

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirterek, “Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır” dedi.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirtti.

Michel, “Az önce İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. Son zamanlarda yaşanan şiddetin tırmanmasından ve ayrım gözetmeyen hedef almadan dolayı çok endişeliyim. Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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