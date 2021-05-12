BIST 1.441
DOLAR 8,38
EURO 10,14
ALTIN 494,61
HABER /  POLİTİKA
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Ali Babacan'dan 'troll' tepkisi: Hiçbir tehdit bizi durduramaz

ADV Ramazan'da umut var

DEVA Partisi lideri Babacan, sosyal medyada kendisini hedef alan 'iktidar troll'lerine bir kez daha tepki gösterdi. Babacan, "Hiçbir tehdit bizi durduramaz, kormuyoruz, korkmayacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın" şeklinde açıklama yaptı.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Babacan, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Babacan, konuşmasında, ülkenin her alanda çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, sosyal medyada kendisini hedef alan 'troll'lere bir kez daha tepki gösterdi. 

'Bakın ülkemiz hızla 90'lı yılların karanlığına döndürülüyor'
"Öte yandan ülkemizin hiçbir sorununa çözüm üretemeyen iktidar mesaisini boş laflarla, ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle ve kavgalarla geçiriyor. Milletimizi böyle oyalayabileceğini sanıyor iktidar" diyen Babacan sözlerine şöyle devam etti: İktidardakiler bu memleketin kaynaklarını bir kibrit çakarcasına tükettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de kalan kaynakları troll ordularıyla bizlere hakaret etmeye harcıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar ve küçük ortağı şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan bile medet ummakta. Bakın ülkemiz hızla 90'lı yılların karanlığına döndürülüyor. Biz çözümü konuştukça da dengesi bozulan iktidar mensupları iftiralara başvuruyorlar bunlar yetmezmiş gibi bir de himaye ettikleri çetelerle bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. 

'Hiçbir tehdit bizi durduramaz'
Ben şimdi buradan trollerle, propaganda aletleriyle illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Hiçbir tehdit bizi durduramaz, kormuyoruz, korkmayacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği ülke haline çevireceğiz. 

İsrail saldırılarına tepki
İsrail yönetiminin Gazze ve Kudüs'te yaptığı katliamı şiddetle kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aklı selimle bir an önce devreye girilmeli ve diyalog yolu açık tutulmalıdır. "

ÖNCEKİ HABERLER
PKK’nın envanteri tehlikeli boyutlara ulaştı iki SA-16 MANPADS çok ciddi bir tehdit
Meral Akşener'den bomba anket açıklaması! Temmuz'da oy oranımız yüzde 18 olacak
MİT duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Favipiravir'in yan etkisi var mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Mustafa Denizli: Hedeflerimin en önemlisi Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak
Binali Yıldırım'dan İsrail açıklaması: Tek sesi çıkan ülke Türkiye
Migren aşısı eczanelerde satılmaya başladı! Kendiniz yapabilirsiniz...
Dolar bir anda 10 kuruş yükseldi! Gram altın 500 liraya yürüyor İslam Memiş'ten 520 lira bombası
İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsrail'e komşu Mısır ve Ürdün'ü 'sessiz kalmakla' eleştirdi
AB Konseyi Başkanı Michel'den göstermelik İsrail açıklaması
Yorumlar