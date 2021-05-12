Ali Babacan'dan 'troll' tepkisi: Hiçbir tehdit bizi durduramaz

DEVA Partisi lideri Babacan, sosyal medyada kendisini hedef alan 'iktidar troll'lerine bir kez daha tepki gösterdi. Babacan, "Hiçbir tehdit bizi durduramaz, kormuyoruz, korkmayacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın" şeklinde açıklama yaptı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Babacan, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Babacan, konuşmasında, ülkenin her alanda çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, sosyal medyada kendisini hedef alan 'troll'lere bir kez daha tepki gösterdi.

'Bakın ülkemiz hızla 90'lı yılların karanlığına döndürülüyor'

"Öte yandan ülkemizin hiçbir sorununa çözüm üretemeyen iktidar mesaisini boş laflarla, ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle ve kavgalarla geçiriyor. Milletimizi böyle oyalayabileceğini sanıyor iktidar" diyen Babacan sözlerine şöyle devam etti: İktidardakiler bu memleketin kaynaklarını bir kibrit çakarcasına tükettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de kalan kaynakları troll ordularıyla bizlere hakaret etmeye harcıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar ve küçük ortağı şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan bile medet ummakta. Bakın ülkemiz hızla 90'lı yılların karanlığına döndürülüyor. Biz çözümü konuştukça da dengesi bozulan iktidar mensupları iftiralara başvuruyorlar bunlar yetmezmiş gibi bir de himaye ettikleri çetelerle bizi tehdit etmeye kalkıyorlar.

'Hiçbir tehdit bizi durduramaz'

Ben şimdi buradan trollerle, propaganda aletleriyle illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Hiçbir tehdit bizi durduramaz, kormuyoruz, korkmayacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği ülke haline çevireceğiz.

İsrail saldırılarına tepki

İsrail yönetiminin Gazze ve Kudüs'te yaptığı katliamı şiddetle kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aklı selimle bir an önce devreye girilmeli ve diyalog yolu açık tutulmalıdır. "