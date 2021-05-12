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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Covid-19'a yönelik aşılamada yeni kademeye geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 yönelik aşılama sürecinde yeni kademeye geçildiğini açıkladı. Bakan Koca, 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz' dedi.

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Türkiye'ye Çin'den gelen yeni parti Covid-19 aşıları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama geldi. Bakan Koca, aşılama programında yeni kademeye geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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