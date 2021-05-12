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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin hakemleri belli oldu

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini yönetecek hakemleri açıkladı. Devler Ligi'nde İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz düdük çalacak.

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Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını, İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz'un yöneteceğini açıklayan UEFA, daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final maçının stat bilgisini ise belirtmedi. Açıklamada, en yakın zamanda stat bilgisinin paylaşılacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Perez del Palomar üstlenecek. 4'üncü hakem ise Carlos del Cerro Grande.

Avrupa Ligi Finali'ne Fransız hakem
26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında da Fransız hakem Clement Turpin görev alacak. Müsabakada yardımcılıkları ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Slavko Vincic ise 4'üncü hakemliği üstlenecek.

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