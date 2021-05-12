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Cenk ve Aboubakar, yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK sevkleri gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen isimler oldu.

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Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçın ardından soyunma odası koridorları adeta savaş alanına dönmüştü. Yaşanan bu gelişmelerden sonra PFDK'ye sevk edilen isimler belli oldu.

Tedbirli olarak sevk edildiler
Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Fatih Karagümrük'ten de Enzo Roco PFDK'ye sevk edilen isim oldu. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ye sevk edildi.

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