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Adana'da pencereden bakınca sinir krizi geçirdiler! Babaları tüfekle öldürülmüş

ADANA'da, bir süredir kendisinden haber alınamayan Suriyeli Abdulazim Mahmit'in (49), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Abdulazim Mahmit’ten haber alamayan çocukları, eve gelip, kapıyı çaldı.

Ancak kapıyı açan olmayınca evin balkonuna tırmanıp, pencereden bakan çocukları, babaları Abdulazim Mahmit’ın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukları sinir krizi geçirdi
Eve çilingir yardımıyla giren polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit’in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babalarının öldürüldüğünü öğrenen çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelenin ardından Mahmit’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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