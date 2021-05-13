Aksaray'da sevgilisini darbedip zorla kaçırmak isterken yakalandı: Size CD sunacağım

AKSARAY'da, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını zorla araca bindirip kaçırmak isterken polis ekiplerince yakalanan şahıs güçlükle gözaltına alınırken, polise zor anlar yaşattı. Aracıyla, araçta bulunan bir CD’nin derdine düşen şahıs, “Arabayı kırar bak, kırdı arabamı. Arabamdan CD’mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece” diyerek ilginç bir girişimde bulundu.

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Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.'yi (26) zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi. Araca binmek istemeyen kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çığlıkları duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine yakın olan tüm ekipler bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden trafik ve asayiş ekipleri şahsı 68 BE 037 plakalı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Sebahattin K. isimli şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri şahsın direnmesi üzerine zorluk çekerken, polis aracına bindirilmek istenen şahıs kendisini tutan polis memuruna “Arabayı kırar bak, kırdı arabamı” diye diğer polis memurlarını şikayet etti.

"Size CD sunacağım bu gece"

“Arabanın arkasından CD’mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece” diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel olurken, aracına binmek isteyen şahıs, polis memurlarına, “Çekil lan, arabayı kırıyor lan. Kırdın mı arabayı?” diye bağırarak tepki gösterdi.

Ardından polis kontrolünde aracının bagaj kısmına yönelen Sebahattin K. bagajdan CD’yi alarak, “Şikayetçiyim” diyerek polis aracına bindirildi. Bu sırada kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını fark eden Sebahattin K. basın mensuplarını da tehdit etti.

Kadın hastaneye götürüldü

Sebahattin K. tarafından darp edilerek kaçırılmak istenen kadın ise olay yerindeki trafik polislerinin aracına bindirilerek sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.