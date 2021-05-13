BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,20
ALTIN 494,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Ali Çakıcı'dan Ali Babacan'a sert sözler

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iktidarın himaye ettiği çetelerce tehdit edildiği yönündeki açıklamalarına Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı cevap verdi. İşte Ali Çakıcı'nın zehir zemberek o sözleri;

Abone ol

Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı babasının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a cevaben ikinci defa açıklama yaptı.

Ali Çakıcı’nın Açıklamasında şunları ifade etti:

“Sayın Ali Babacan, Cumhuriyet gazetesindeki açıklamanızı okudum. “Bizi kimse korkutamaz diyorsunuz”. Siz ve sizin gibi muhalefette olan parti mensuplari, hep bir ağızdan zikrettiğiniz  “hükümet ve küçük ortağı”, siz ne Devlet başkanımızın nede Sayın Genel başkanımızın  hassas yerlerinde ki kılı bile olamazsınız .

Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?

Arkanıza aldığınız devlet düşmanı  basın mensupları, Türk düşmanları ve özelikle bir elli beşlik Kemal ile  iktidara zarar vermek adına  sürekli babama mafya demekte siniz. Siz de  Halk Tv’de aynı şeyleri zırvaladınız. Siz tehdit edilecek adam bile değilsiniz,  mevcut yasal hiçbir siyasi kimliğiniz yok,  Anayasa da herhangi bir güvence altına alınmış bir dokunulmazlığınız mı var?.

Bu sözlerimi sol basın hemen tehdit olarak algılıyor

Batı ve  şer ittifakının liderleri!.. ‘neden dürüstçe  PKK sempatizanıyız, bu ülkenin bölünmesine tarafız ve  Amerika’nın  uşağıyız diyemiyorsunuz?’ Eğer biraz sizde ahlak kırıntısı kaldı ise bunları dürüstçe dile getiriniz. Ama maalesef hainin fikri ne ise zikri de odur!

Hadi oradan terbiye kurallarımızı zorlamayınız!

Türkiye’nin Girit’ten başlayıp Dedeağaç’a kadar çevrildiğini bilmiyor musunuz?

Türkiye’nin bölünmesi için Anadolu’nun kuzey doğu Ermenistan sınırdan başlayıp, kuzey Irak,   kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz’de bu devletin bölünmesi için çaba gösteren yerli işbirlikçiler ve  sizin gibi vatana ihanet edenler, hep bir ağız olmuş konuşuyorsunuz, buna ne hakkınız var ki devletin bekası için mücadeleden cumhur ittifakına sürekli iftira atmaktasınız.

Dünya,  bir pandemi krizi ile karşı karşıya kalmışken, ve ülkemiz de bunun külfeti ile mücadele ederken,  bu insanlık krizini bile politikaya alet ediyorsunuz. 

Beyinlerinizi,  kalbinizi ve kulaklarınızı teslim ettiğiniz  şeytani düşüncelerden ve üst akıla olan teslimiyetinizden bir an önce vazgeçiniz.

İsterseniz babama dil uzatınız  yada babama belden aşağıya konuşunuz,  o zaman sizin  adamlığınız dagörmüş oluruz.

Aziz Türk milletimize,  Sayın Devlet Başkanımıza  ve Sayın Genel Başkanımız  Devlet Bahçeli’ye saygılarımla arz ederim.”

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da sevgilisini darbedip zorla kaçırmak isterken yakalandı: Size CD sunacağım
Joe Biden: İsrail’in meşru müdafaa hakkı var
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü
Cenk ve Aboubakar, yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Irkçılık ve işgal sözlüğü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İslam düşmanlığına tepki! 'Koronavirüs kadar tehlikeli'
Ali Babacan'ın yaptığı ile Muharrem İnce'nin yaptığı aynı mı?
Pendik'te metro inşaatında patlama! Yaralılar var
Yorumlar