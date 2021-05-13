İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerle kıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Soylu ile beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle bayram namazı kıldı, bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de eşlik etti. Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Bakan Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, mesajında, Musul'dan Kerkük'e, Mekke ve Medine'ye, Mekke ve Medine'den Kudüs'e, Urumçi'ye Afganistan'dan Arakan'a, İdlib'den Halep'e ve bin yıldır Müslüman yurdu olan Anadolu'dan, iftar sofrası kurulan her yere kadar aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla, bir mübarek Ramazan Bayramı'na daha kavuşulduğunu belirtti.

Müslümanların bugünlerde büyük bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Soylu, "Yaşanan tüm haksızlık ve zulümlere karşı sessizliği tercih edip medeniyet dersinden sınıfta kalmış olan dünyada, Türkiye olarak tarihimizin, inancımızın; Yunus Emre'nin, Mevlana'nın Hacı Bayram-ı Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve anne babalarımızın bize öğrettiği değerlerin sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın yüz akıyla yanı başımızdaki hiçbir zulme sessiz kalmamış olmanın sorumluluğuyla bu bayrama giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

El açan değil el uzatan merhamet ve vicdan sahibi bir milletin, ecdadından aldığı emaneti sürekli yükselterek güçlenen bir devletin mensubu olduklarını vurgulayan Soylu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan gelişme sayesinde, bugün tüm mazlum coğrafyaların umudu olduklarının altını çizdi.

Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bölge itibarıyla karşı karşıya olduğumuz terör, uyuşturucu, düzensiz göç gibi tehditlerin yanı sıra bir yıldır bütün dünya ile eş zamanlı olarak sürdürdüğümüz virüs salgını ile mücadelemiz de fedakarlıklarla sürmektedir. Aziz milletimizin gösterdiği büyük sabır ve fedakarlığın hayırlı neticeleri inşallah en kısa sürede görünecek ve güzel ülkemiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır.

Tarihin bize bıraktığı emanetin ve sorumluluğun farkındayız. 780 bin kilometrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın, ay yıldızlı bayrağımızın bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Binlerce yıldır her zorluğu aşabilmemize vesile olan hasletlerimiz, inancımız, kardeşliğimiz, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimiz, sabrımız ve sorumluluklarına sahip çıkan anlayışımızla, inşallah bu son engeli de aşacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, geçen bayram aramızda olup bu bayram aramızda olmayan bütün sevdiklerimize ve aziz şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylura