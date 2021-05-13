Erdoğan'dan Ali Babacan'ın itirafıyla ilgili ilk yorum! ‘İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın AK Parti milletvekili olarak kendisinin karşısına Abdullah Gül'ü ortak aday olarak çıkarmak için görüşmeler yapmasıyla ilgili ilk yorum geldi. Erdoğan'ın sözleri çok dikkat çekici...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'ihanet' ve 'ikiyüzlülük' itirafıyla ilgili ilk kez konuştu. Abdullah Gül adına 'ortak aday' temaslarını Ali Babacan'ın yürüttüğünü anlattığı yazısı için Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi telefonla arayan Erdoğan, "İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu” dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısından çarpıcı bölümler ve Erdoğan'ın Ali Babacan'ın siyasi tarihe geçen itirafıyla ilgili ilk değerlendirmeleri...

Erdoğan'ın ilk sözleri: Yazınıza teşekkür için aradım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yazını okudum. Teşekkür etmek için aradım” diye söze başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistinlilere sahip çıktığı, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıların durması için gayret gösterdiği için teşekkür ettim. Erdoğan, “Tabii ki yapacağız” dedi. Bu benim misyonum dercesine bir hava içindeydi.

‘İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar’

Kısa konuşmamız sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümleyi iki kez kullanması dikkatimi çekti. Mescid-i Aksa’ya saldırıları konuşurken Cumhurbaşkanı “İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu” dedi.

İkinci kez Mescid-i Aksa vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız sona ermeden siyasi ikiyüzlülük ve ihanet konusu gündeme geldi. Osman Bölükbaşı, partisinden milletvekili seçilip, ilk fırsatta Demokrat Parti’ye geçen milletvekilleri için, “O kadar ihanet gördüm ki, gönlüm Karacaahmet Mezarlığı’na döndü” demişti.

Elinden tutup cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı kişilerin ihaneti karşısında Erdoğan’ın ne düşündüğünü merak ettim. Kişisel bir şey söylemedi. Şahsını değil, davayı ön plana çıkardı. “Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar” dedi.

Neden Erdoğan'ı tasfiye planında yer aldılar?

Peki uluslararası sistem Erdoğan’ı neden yıkmak istiyor, Erdoğan’ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor? Erdoğan bir cümle ile yanıtını verdi. “Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar” dedi.