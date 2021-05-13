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Arsenal deplasmanda Chelsea'yi devirdi

İngiltere Premier League'deki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge'de Arsenal'ı ağırladı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kaldı.

Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.

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