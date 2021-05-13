Arsenal deplasmanda Chelsea'yi devirdi
İngiltere Premier League'deki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.Abone ol
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge'de Arsenal'ı ağırladı.
Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kaldı.
Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.