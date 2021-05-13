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 İzmir'de peluş oyuncağın içinden uyuşturucu çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bekçi ekiplerince şüpheli görülen ve durdurulan şahsın elinde bulunan peluş oyuncağın içerisine gizlenmiş metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.

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Olay, saat 04.40 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi ile Süvari Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevleri esnasında durumundan şüphelendikleri M.A.'yı durdurdu. Kimliği istenilerek Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan şahsın, tedirgin davranışlarından şüphelenen ekipler elinde bulunan peluş oyuncağı incelemek istedi.

Kendi eliyle teslim etti

Bekçi ekiplerinin oyuncağın baş kısmında bulunan küçük çaptaki yırtığı fark etmesi üzerine şüpheli M.A., kendi rızası ile oyuncağın baş kısmından çıkardığı naylon poşete sarılı cismi ekiplere teslim etti. Açılan poşetin içerisinde alüminyum folyoya sarılı pet bardak içerisinde metamfetamin olarak bilinen 60 gram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı.
Uyuşturucu madde polis merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan M.A. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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