Sergen Yalçın: İzmir’de bu işi bitereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü, şampiyonlukta avantajın kendilerinde olduğunu vurgularken “Bu yarışı bu noktaya kadar biz getirdik ve yine noktayı koymak da bizim elimizde. İzmir’de bu işi bitereceğiz” sözleriyle oyuncularını teselli etti.

Abone ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın art arda yaşanan puan ve oyuncu kayıplarına rağmen ligin bitimine 1 maç kala takımının motivasyonunu yukarıda tutmaya çalışıyor. Galatasaray derbisinin ardından sahasında Karagümrük’e de yenilen siyah beyazlılarda, 48 yaşındaki teknik adamın mücadele sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada özellikle liderlik vurgusu yaptığı öğrenildi.

''Unutmayın lider olan biziz ve şampiyon da biz olacağız”

Yalçın yaşanan kayıplara rağmen halen ligin zirvesinde bulunduklarını hatırlatırken, “Bu yarışı bu noktaya kadar biz getirdik ve yine noktayı koymak da bizim elimizde. Hem de neredeyse hemen hemen her maçta bir oyuncumuzu kaybetmemize rağmen bunu başardık. Üst üste 2 maçımızdan kaybettik ve artık hata yapma lüksümüz yok. Önümüzde sadece bir 90 dakika var. Biz rakibimizi değil, onlar bizi takip ediyor. Unutmayın lider olan biziz ve şampiyon da biz olacağız” dedi.