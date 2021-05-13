BIST 1.441
DOLAR 8,47
EURO 10,25
ALTIN 494,84
HABER /  SPOR
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Juventus'ta Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 100. golüne imza attı. Ronaldo, üç farklı takımla 100 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

Abone ol

Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.

Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arsenal deplasmanda Chelsea'yi devirdi
Celtic taraftarlarından Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki!
Bakan Murat Kurum: İsrail’in bu eylemleri yanına kalmayacaktır
UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklama
Skandala imza atan Instagram'dan geri adım Selçuk Bayraktar duyurdu
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Uzmanından LGS'ye girecek öğrencilere hayati tavsiyeler! Sakın bunları yapmayın
Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Evin anahtarını aileye vermek boşanma sebebi
Yorumlar