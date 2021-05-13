Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Fatura ağır olacak

Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'yi lig sonunda bekleyen büyük tehlike sonradan ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan yine üst seviyede yaşanıyor. Şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe dün akşam sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak büyük şok yaşadı. Lider Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği hafta liderliği eline geçirme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın da Denizli'de kazanmasıyla bir anda 3. sıraya kadar geriledi ve şampiyonluk şansını iyice yitirdi.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için artık tek senaryo var. Beşiktaş ve Galatasaray'ın son hafta rakiplerine mağlup olması ve Sarı Lacivertlilerin Kayseri'de kazanması durumunda mutlu sona ulaşacak ekip Fenerbahçe olacak. Bu ihtimal dışındaki tüm senaryolarda Fenerbahçe bu sezonu şampiyon olarak tamamlayamayacak.

Avrupa tehdidi

Milliyet'in haberine göre; Demir Grup Sivasspor’a mağlup olarak ligde üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe, sezonun son haftası öncesinde büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertlilerin içine düştüğü durum ligdeki konumları kadar, Avrupa’daki mevcudiyetleri için de tehdit oluşturdu.

Konferans Ligi oluşturuldu

UEFA tarafından gelecek sezondan geçerli olmak üzere Avrupa kupalarında değişikliğe gidildi. Konferans Ligi adında yeni bir lig oluşturuldu ve bu turnuva, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından kıtanın üç numaralı futbol organizasyonu oldu.

Tek takım katılacak

Yeni formata göre Süper Lig’de bu sezon şampiyon olan takım ve ligi ikinci bitiren diğer takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Türkiye Kupası’nın galibi ise Avrupa Ligi’ne dahil olacak ve bu turnuvaya ulusal ligdeki derecesiyle bilet alan ülkenin tek temsilcisi olacak.

Kimler gidebilecek

Süper Lig’i üçüncü ve dördüncü bitiren iki takım ise UEFA Konferans Ligi’ne dahil olacak. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi’ne play-off aşamasından başlayacak. Süper Ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi’ne 2. ön eleme ve ligi 3. bitirense Konferans’a 3. ön elemeden dahil olacak.

UEFA Konferans Ligi'ne katılacak

Fenerbahçe’nin ligi ilk iki sırada bitirmesi için son haftada Galatasaray veya Beşiktaş’tan birinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmediği takdirde sarı-lacivertliler sezonu üçüncü tamamlayacak ve kendisini UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bulacak.

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyecek

Sezonu üçüncü bitirmesine karşın Fenerbahçe’nin, Avrupa’nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor. Ancak bunun için Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyecek. Siyah-beyazlılar kupanın sahibi olduğu ve ligi de ilk iki içinde bitirdiği takdirde, Kartal Devler Ligi’ne katılacağı için, kupada elde ettiği başarı sonunda gelen Avrupa Ligi’ne katılım hakkı, ligde bir sıra kayarak üçüncü takıma geçecek ve Fenerbahçe bu durumda Avrupa Ligi’ne gidebilecek.

Ekonomik açıdan etkilenecek

Aksi takdirde ligde şampiyonluk hesapları yaparken bir anda üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe, sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da ummadığı bir üçüncülükle karşı karşıya kalacak. Bu üçüncülük, kıtanın üç numaralı turnuvasına iştirak etmekten kaynaklanacak. Şampiyonlar Ligi’nin uzağında kalırsa önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak Fenerbahçe, üç numaralı kupa olan yeni turnuva Konferans Ligi’ne gittiği takdirde sportif bir gerilemenin yanında ekonomik açıdan ciddi bir katkının da uzağında kalacak.