BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,26
ALTIN 495,71
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüp, olağan seçimli genel kurulun, ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil'den Ramazan Bayramı mesajı ve Filistin halkına destek
İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta belirlendi
Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 hasta sayısı yüzde 40 düştü
Rize'de köy yolunda eve 50 metre mesafede yürüyüş pahalıya patladı
Bodrum'da sıradışı bayram! Hayalet şehre döndü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sosyal yardım açıklaması
Filistin'de zehirli gaz şüphesi! Bakanlıktan korkutan açıklama
Afrin'de şehit düşen Sergen Pamukçu'nun annesinin sözleri yürekleri dağladı
El Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı
Fatura Emre Belözoğlu'na kesildi! Fenerbahçe'de Löw sesleri
Yorumlar