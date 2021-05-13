Fatura Emre Belözoğlu'na kesildi! Fenerbahçe'de Löw sesleri

Sahasında Sivasspor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk fırsatını tepen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni sezonda devam edilmeyecek. Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi yeniden gündeme geldi.

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Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıktığı sekiz maçta altı galibiyet, iki beraberlik alırken alkışlanan Emre Belözoğlu, Sivas mağlubiyetiyle hedef tahtasına konuldu. Çiçeği burnunda teknik adam eleştiri yağmuruna tutulurken, kimileri, takımı hazırlayamamasından, kimileri oyuncu değişikliklerinden Emre Hoca’ya vurdu. Ortak fikir ise Emre Belözoğlu’nun kariyeri anlamında önemli bir fırsatı teptiği oldu.

Löw yeniden gündemde

Şampiyonluk hâlinde görevde kalması beklenen Emre’nin artık devam etmeyeceği düşünülüyor. Yönetim, takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan Joachim Löw yer alıyor. Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca, Emre'nin yardımcısı olması da gündemde.

Ali Koç'a sert tepki

Emre Belözoğlu’nu, futbolcuları ağır birdille eleştiren Fenerbahçe taraftarı listenin başına ise Başkan Ali Koç’u koydu. Sivas yenilgisiyle şampiyonluk umudunu kaybeden sarı lacivertliler, göreve gelirken “Fenerbahçe’nin DNA’sı başarıdır” diyen Ali Koç’a “Vadettiğiniz Fenerbahçe bu mu?” Hak ettiğimiz bu mu?” soruları yöneltti.

Kadıköy’de tarih yazmaya devam

Kadıköy’de 7 yenilgi ile rekor kıran Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti de artıyor. Son hafta iki rakibininde yenilmemesi hâlinde sarı lacivertlilerin zirveden uzak kalma süresi yedi yıl olarak güncellenecek ki, bu da bir rekor. 2013-14’te 19. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, o zaman kurmaya başladığı 4. yıldız hayallerine bir türlü kavuşamadı.