'Gül’ün ortak adaylığı' projesini bozan sürpriz isim ve Babacan’ın söyleyemediği gerçek

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Ali Babacan'ın "Maalesef Sayın Gül’ü ortak aday gösteremedik" açıklamasını değerlendirdi. Uğur, o dönem Gül'e Meral Akşener'i harekete geçiren ismin FETÖ uyarısı yapan Koray Aydın olduğunu yazdı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2018 cumhurbaşkanlığ seçimleri için Erdoğan'ın adaylığına imza verip, aynı anda Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için muhalefetle birlikte çalışma yürütmesi konuşulmaya devam ediyor.

Gül'ün ortak adaylığına kimin karşı çıktığına dair isim vermekten kaçınan Babacan'ın tavrı, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un gündemindeydi.

Babacan’ın sözünü ettiği iki toplantıya dikkat çeken Fuat Uğur, bu toplantılarda Gül üzerine mutabık kalındığını ancak iki gün geçtikten sonra Meral Akşener'in adaylığını ilan etmesiyle planının bozulduğunu yazdı.

Koray Aydın'ın Akşener'e Cemaatçiler uyarısı

Uğur, Akşener'in bu sürpriz çıkışının arkasındaki nedenin Koray Aydın olduğunu savundu. Buna göre bilinen gerçek Meral Akşer, bilinmeyen gerçek ise Koray Aydın'dan başkası değildi.

Uğur, MHP'den kopuş döneminde Bahçeli'nin “Meral Akşener’i Cemaatçiler destekliyor” deyince Koray Aydın'ın dengeleri sarsan konuşmasını köşesine taşıdı:

“Ben bu sözleri üzerime almıyorum. Ama bu manada bütün illerde, cemaat mensubu insanların bu tek adayın (Akşener) üzerinde birleştiği, Meral Hanım'ın bütün mitinglerine ve toplantılarına yoğun organizasyonlar yaparak katıldığı da ortadadır. Bu faaliyetin bir destek verme organizasyonuna dönüştüğünü biz de görüyoruz. Bu kendisinin bizzat cemaatçi olduğu anlamına gelmiyor. Olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi değilim. O sorunun muhatabı da değilim ama bir destek olduğu kesindir.”

Abdullah Gül'e FETÖ desteği Koray Aydın'ı rahatsız etti

Koray Aydın'ın kolay lokma olmadığını gören gören Akşener'in, onu İYİ Parti'de kilit bir konuma getirdiğini hatırlatan yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Evet, yukarıda sözünü ettiğim üzere FETÖ’nün Meral Akşener’e ta parti kurma çalışmalarında organizasyonlar yaparak yoğun katılımla verdiği desteği görünce midesi bulanan ve bunu pat diye ifade eden Koray Aydın, yine aynı duruşu sergilemişti. Aydın, Gül’ün ortak aday gösterilmesi fikrinin arkasında da FETÖ’nün olduğunu çok rahatlıkla anladı ve hemen Meral Akşener’le görüşerek ona çok net bir ifadeyle şunu söyledi:

“Abdullah Gül’ün adaylığına kesinlikle karşıyım. O bizim partimizin ortak adayı olamaz. Bu yüzden siz Cumhurbaşkanı adayı olacağınızı bildirin. Aksi hâlde ben adaylığımı açıklayacağım.”

Koray Aydın’ın tavizsiz ve net çıkışı üzerine Meral Akşener çıkıp “pişmiş aş”a su kattı ve “sürpriz” bir şekilde “Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi.

Alın size Gül’ün ortak adaylığı projesini bozan ve Ali Babacan’ın bilip de söyleyemediği gerçek."