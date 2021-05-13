Hulusi Akar açıkladı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi

Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, "Hudut kartalları"nın bayramını kutladı. Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini aktaran Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.