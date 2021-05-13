Hulusi Akar açıkladı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti.
Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, "Hudut kartalları"nın bayramını kutladı. Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini aktaran Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.
Kaçakçılıkla mücadelede kazanılan önemli başarılara dikkati çeken Akar, "Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Hudut hattında alınan önlemlere de değinen Akar, bunun daha da artırılacağını ifade etti.
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi bölgedeki teröristler"
Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile iftarın ardından Şırnak'a geçti. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından, Pençe Şimşek'in sevk ve idare edildiği 23. Piyade Tümen Komutanlığının harekat merkezine gelen Akar, burada sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.