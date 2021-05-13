Fenerbahçe'nin 15 yıldır değişmeyen final kabusu

Fenerbahçe'nin son haftalarda şampiyonluk verme virüsü 2021 yılında adeta mutasyona uğradı! 2006'daki Denizlispor maçıyla başlayan kötü süreç, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarıyla devam etmişti. Bu sezon da Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

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Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı lacivertlilerde yıllardır devam eden son haftaları bitirememe alışkanlığı mutasyona uğradı. Sivasspor karşısında etkili bir futbol oynayamayan Fenerbahçe sahadan mağlup ayrıldı. Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkmasından memnun olmayan taraftarlar ise Emre Belözoğlu'nun bu tercihlerini eleştirdi.

Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizlispor maçı ile başlayan son haftalarda şampiyonluk verme virüsü, 2021'de adeta mutasyona uğradı! 2005-06 sezonunda son haftaya lider giren sarı-lacivertliler, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Devamında 2009-10 sezonunda son hafta lider olan sarı-lacivertliler, sahasında bu sefer 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile Bursaspor'a tarihinin ilk şampiyonluğunu hediye etmişti.

Liderlik fırsatını tepti

Sabah'ın haberine göre; 2012-13 sezonunda ise Süper Final'in son maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, 0-0'lık sonuçla kendi stadında ezeli rakibinin şampiyonluk kutlamasını izledi. 2020-21'de ise rakip Beşiktaş'tı... Siyah-beyazlıların yenilmesini bekleyen Fenerbahçe'nin bu hayali gerçekleşti. Ancak futbolcular bitime 1 maç kala liderlik koltuğuna oturma fırsatını 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle tepti.

Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı

Bu 16 sezonda 4 kritik hafta yaşayan Fenerbahçe'nin aldığı bu sonuçlar büyük bir kırılmaya yol açtı. Şayet bu 4 haftada maçlar Fenerbahçeliler'in istediği gibi bitse, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk sayısı 23, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise 20 olacaktı. Ancak Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı. Galatasaray ise bu hafta Beşiktaş'tan 3 averaj fazla yaparsa, şampiyonluk sayılarında en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e çıkaracak.

Emre'ye Ozan ve Pelkas eleştirisi

Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 9. maçına çıkarken ilk kez kötü bir sınav verdi. Genç teknik adam, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe'nin tarihi fırsatı tepmesinde pay sahibi oldu.

Yapılan hatalar

* Emre Belözoğlu, ligin en kritik maçına takımı mental olarak hazırlayamadı. Futbolcular sahada panik içinde oynarken, organize olmakta zorlandılar.

* Sivasspor, doğru analiz edilmedi. Kırmızıbeyazlılar sahada adeta şampiyonluk mücadelesi veren takım gibi Fenerbahçe'yi sürklase etti.

* Sakat değilse Szalai neden çıktı? Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Gustavo'nun verdiği kafa topuyla golü yedi.

* 2-0 sonrası 3 gol lazımken Fenerbahçe'nin gol ve asist olarak skora katkı veren iki ismi Ozan ile Pelkas oyundan çıktı, takım düştü.

* Ferdi Kadıoğlu, Caner'in yerine oyuna girdi ama maçın sonuna kadar hangi bölgede oynadığı anlaşılamadı. Gereksiz bir hamleydi.