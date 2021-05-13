Hollanda'da şok! Virgil van Dijk EURO 2020'de yok

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Hollandalı oyuncusu Virgil van Dijk, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

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Dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın ekim ayından beri sahalardan uzak olan Van Dijk, kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Takıma dönebilmek için sıkı bir şekilde çalıştığı belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "EURO 2020'ye gitmemenin ve tedavimin son aşamasına odaklanmanın fiziksel olarak doğru olduğuna karar verdim. Kulüple sezon öncesi çalışmalara odaklanacağım ve bu gerçekçi bir hedef." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'yi kaçıracağı için üzgün olduğunu kaydeden Van Dijk, "Ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum ama biraz daha sabırlı olmanın ve yeni sezona hazırlanmanın yapılacak doğru şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'da bu sezon 8 maçta oynayan Van Dijk, önceki iki sezonda takımının bütün lig maçlarında görev almıştı.