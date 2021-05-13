Afrin'de şehit düşen Sergen Pamukçu'nun annesinin sözleri yürekleri dağladı

2018 yılında Afrin’de şehit düşen Sergen Pamukçu’nun annesi Şeliz Pamukçu, oğlunun mezarı başında herkesin yüreklerini dağlayan duygusal anlar yaşadı.

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Şehit annesi Pamukçu, “Benim küçük oğlum Afrin’de şehit oldu. Benim oğlum askere isteyerek ve severek gitti, vatanseverdi. Beni şehit olmadan 1 gün önce aradı ve Afrin’e iyi ki gittiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

‘Yarın sabah kapına gelirlerse ağlama anne'

Şehit olmadan 1 gün önce oğluyla konuştuğunu belirten Pamukçu, “Oğlum bana, ‘Yarın sana üst komutanlarım gelirse sakın ağlayıp üzülme. Siz rahat edin diye buralardayız. Teröristler öyle bir mağaralar yapmış ki hepsini keşfettik bizi görünce kaçıyorlar. Biz oldukça sakın korkmayın. Yarın sana şehit haberimi verirlerse sakın üzülme, başını dik tut, şehitler ölmez’ dedi” açıklamalarında bulundu

‘Adımı dağlara yazdırmak istiyorum'

Adını dağlara yazdırmak isteyen bir oğlu olduğunu söyleyen Pamukçu, “Oğlum telefonda, ‘Adımı dağlara yazdırıp, tarihe geçeceğim. Tüm Türkiye’nin askerini ben kurtaracağım, senin evine gelmeyen kalmayacak’ dedi” cümlelerine yer verdi.

‘Biz böyle bir kaharaman görmedik'

Ertesi gün kapılarına askerlerin geldiğini söyleyen şehit annesi Pamukçu, “Evet, ertesi gün komutanlar geldi, çok şaşırdım. Ağlayarak ‘niye geldiniz’ dedim. Komutanımız, ‘biz böyle bir kahraman, böyle bir şehit görmedik. Kahramanımız şehit oldu’ dedi ve elimi öptü. Üzüldüm ama oğlum bana ağlama demişti, dayanamadım” dedi.

Oğlunun şehit olma anını da anlatan Pamukçu, Gece çok çatışma olmuş. Orada ilk benim oğlum teröristleri görmüş ve ateş açmış. O çatışmada benim oğlum sabaha karşı, sabah ezanında vurulmuş. Bayağı bir mücadele etmiş ve helikoptere kaldırılmış. Orada bütün komutanlarının sorularına bilinçli bir şekilde cevap vermesine rağmen şehit düşmüş. Şehit düşmeden önce komutanlarına, ‘Anneme, aileme sahip çıkın’ demiş ve Kelime-i Şehadet getirerek vefat etmiş” ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Pamukçu, konuşmasının sonunda ise Bütün askerlere duacı olduğunu, bu ülkenin onlar sayesinde ayakta durduğunu ve şehit olan her askerin bu vatanda çok büyük bir emeği olduğunu dile getirdi.