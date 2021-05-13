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Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, sakatlanarak sezonu kapatırken Belçika basını Brugge için son maçına çıktığını ve yeni sezonda kadroda olmayacağını belirtti.

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Fenerbahçe'nin devre arasında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, sakatlanarak sezonu kapattı. Belçika basınında konuya ilişkin tüm haberlerde de oyuncunun Brugge kariyerinin son maçını oynadığı ifade edilmekte. 

Brugge, yeni sezonda Dirar'ı kadrosunda tutmak istemezken Fenerbahçeile 2022'ye kadar bulunan sözleşmesinden dolayı Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. 

2017'de Monaco'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, devre arasında 700 bin Euro kiralama bedeli ile Club Brugge'e yollanmıştı. 

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