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Başakşehir, Fernandes'e veda etti

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti.

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Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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