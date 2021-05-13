Başakşehir, Fernandes'e veda etti

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti.

Abone ol

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes’in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."