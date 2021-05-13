Almanlar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın Serdar Dursun teklifi

Alman basını, Serdar Dursun-Beşiktaş flörtüyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sport1'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlanmaya odaklanan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı. Bu doğrultuda takıma katkı yapabilecek oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'ta forma giyen gurbetçi golcü Serdar Dursun'u gündemine almıştı.

Alman basını ise Serdar Dursun-Beşiktaş flörtüyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sport1'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi.

Haberde, siyah-beyazlıların Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. 29 yaşındaki oyuncuyla Almanya'dan Hamburg ve Schalke kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülüyor.

Sergen Yalçın sıcak bakmıyor

Haberde dikkat çeken diğer bir detay ise Sergen Yalçın'ın Serdar Dursun ismine sıcak bakmadığı şeklinde. Serdar Dursun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öncelikli tercihleri arasında yer almazken, yönetimin ise golcü oyuncu ile sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Sözleşmesi bitiyor

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.