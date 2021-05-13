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Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak isteyenler aranıyor

Yatak incelemeleri yapan ve kaliteli uyku konusunda bilgiler veren bir şirketten tüm dünyaya açık ilan: Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak ister misiniz?

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Yatak incelemeleri yapan ve kaliteli uyku konusunda bilgiler veren bir şirket, bir ay boyunca her gün şekerleme yapacak 5 kişiye bin 500 dolar (yaklaşık 12 bin TL) teklif ediyor. Independent Türkçe'nin haberine göre, "şekerleme eleştirmenleri' aradığını bildiren eachnight, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Farklı uzunluklarda yapılan şekerlemelerin farklı faydaları olduğunu biliyoruz. Ancak bunu test etmek istiyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Özel uykucularımızın 30 gün boyunca, dinç hissetmek için en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkileri hakkındaki teorileri test etmemize yarayacak çeşitli deneylere katılması gerekecek."

Şirketin başvuracak kişilerden bazı talepleri mevcut. Katılımcıların iyi derecede İngilizce bilmesi bekleniyor. Zira yapılması gerekenler arasında her şekerlemeden önce ve sonra video konferansa katılmak ve uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplamak var.


Eachnight, "profesyonel şekerlemecilerin" uyku sürecini yazıya dökmesini de istiyor.

Şirket 31 Mayıs'a kadar, ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul ediyor.

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