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Koronavirüs yüzünden 1 milyon kanser vakası gözden kaçtı

AVRUPA Kanser Örgütü'nün (E.C.O) yayınladığı verilere göre, pandemi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle teşhisler kontrol edilemediği için yaklaşık 1 milyon kanser vakasının gözden kaçırıldığı açıklandı.

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Avrupa Kanser Örgütü’nün araştırma sonuçlarına dayanan verilere göre, Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 1 milyon kanser vakası gözden kaçtı. ECO Başkanı Dr Matti Aapro, bulguların Covid-19un kanser teşhisleri üzerindeki etkisini odak haline getirdiğini söyledi.

Dr. Aapro, Kanser hizmetlerine olan güveni yeniden sağlamak ve işgücü/arz kıtlığı ile mücadele etmek için Avrupa politikasının en üst düzeyinde acil önlemlere şiddetle ihtiyacımız var dedi.

ECO ortaklığında yapılan araştırma sonucuna göre, Covid-19 sebebiyle 1 milyon kişiye teşhis konulamadı ve Avrupada 100 milyon kanser tarama testi yapılamadı.

Araştırma sonuçlarından elde edilen tespitler arasında ayrıca, potansiyel kanser belirtileri olan 2 kişiden 1’inin acil olarak tanıya sevk edilmediği ve Avrupa’daki her 5 kanser hastasından 1’inin şu anda ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini alamadığı yer aldı.

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