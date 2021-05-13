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Samsun İlkadım'da bayram kutlayan maganda kendisini ve arkadaşını yaraladı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da bayram namazı sonrası çıktığı binanın çatısından havaya ateş eden H.E.S., (20) kazara önce kendisini, ardından arkadaşı B.Y.'yi (16) yaraladı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre namazdan sonra havaya ateş etmek için çatıya çıkan H.E.S., tabanca ile kazara ilk önce kendisini elinden, ardından arkadaşı B.Y.'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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