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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Koca, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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