Mersin'de sahile vurdu! Görenler polisi aradı dünyanın ikinci büyük türü
Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu. Akdeniz'in en büyük balina türü olan oluklu balinanın, mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü olduğu belirtildi.
Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.
Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.
İncelenmek üzere üniversiteye taşınacak
Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesine taşınacağı öğrenildi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı.
"Sergilemek istiyoruz"
Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz." diye konuştu.