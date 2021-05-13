Mersin'de sahile vurdu! Görenler polisi aradı dünyanın ikinci büyük türü

"Sergilemek istiyoruz"

Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz." diye konuştu.