Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül çıkışı! Tekrar 'ortak aday ol' teklifi yapılacak mı?

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Babacan'ın olay itiraflarıyla ilgili açıklama geldi. Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması için yeniden teklif yapılıp yapılmayacağını açıkladı.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayının Abdullah Gül'ün olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi. Karamollaoğlu, "Sayın Gül aday olur mu, olmaz mı, ittifakların içinde tekrar konu gündeme getirilir mi getirilmez mi, şu anda gündemde değil ki bu konu" dedi.

Karamollaoğlu'na, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'de Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasının gündeme geldiği süreçle ilgili olarak "Teklif yapılan ortamda ben de vardım. Görünür değildim ama göbeğindeydim" sözleri hatırlatıldı. Karamollaoğlu, "Tekrar böyle bir öneri gelir mi? Yoksa yeni adaylar üzerine mi konuşulur?" sorusuna şu cevabı verdi:

Abdullah Gül'e o teklifi ben yaptım

- Bence, bu konu çok abartılıyor. O zaman böyle bir teklif bendenizden geldi. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Uygun olur, yani tek bir adayla çıkarsak Cumhurbaşkanlığı’nı kazanma ihtimali yüksek olur’ diye. Ama Sayın Akşener de ‘Ben daha önceden deklare ettiğim için, arkadaşlarımıza da bir bakıma söz vermiş olduğum için adaylığımı sürdüreceğim’ dedi.

Şu anda gündemdeki bir konu değil

- Şimdi bunu alıp, öyle bir televizyonlarda yorumlamaya kalkıyorlar ki, bunların hiçbir tanesi doğru değil. Sayın Gül aday olur mu, olmaz mı, ittifakların içinde tekrar konu gündeme getirilir mi getirilmez mi, şu anda gündemde değil ki bu konu. O zaman böyle bir teklif yapılmıştı, o zamanki yaklaşımlar belliydi.

DEVA ve Gelecek'i yıpratmak içinmiş!

- Buradaki maksat şu benim gördüğüm; hem DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı hem de Gelecek Partisi’ni yıpratabilmek için. Yani, 'O dönemde siz hem AK Parti'nin içindeydiniz hem de böyle bir teklife sıcak baktınız, olur mu?' Zaten ayrılmaya karar vermişlerse neden olmasın ki?

Seçime doğru ortak aday konusu konuşulacak

- Ama bunu sanki bambaşka bir konuymuş gibi takdim etmeyi doğru bulmuyorum ama seçime yakın mutlaka görüşmeler yapılacak ve mutlaka müşterek bir adayla çıkmak konusunda çaba sarf edilecek. Anlaşılabilir de anlaşılmayabilir de. Bunu çok abartmamamız gerekir kanaatindeyim.