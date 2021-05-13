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Barcelona Sergio Agüero transferini bitirdi

İspanyol medyası, Sergio Agüero'nun Barcelona ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Barcelona kadrosunu gelecek sezon için hazırlamaya başlıyor. Katalan kulübünde yazın ilk transferi sezon bitimiyle Manchester City'ye veda edecek olan Sergio Agüero olacak.

Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia, Barça'nın 33 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Arjantinli golcünün 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacağı belirtildi.

Sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Agüro, Barcelona'ya bonservissiz olarak katılacak.

2011'de Etihad Stadyumu'na adım atan Sergio Agüero, 10 yıllık serüveninde 258 golle Manchester City tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona, transfer listesinde yer alan Memphis Depay için de görüşmelerini sürdürüyor.

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