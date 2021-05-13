Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda İslam dünyası liderleriyle Filistin diplomasisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Afganistan cumhurbaşkanları ve Malezya eski Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Filistin konusunda birlikte mücadele çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Malezya eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Sadır Caparov ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüşme...

Erdoğan daha sonra da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan’ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.