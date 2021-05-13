DEVA Partisi'nin Ali Babacan savunması olay oldu Gül olmayınca...

Ali Babacan, AK Parti milletvekiliyken Abdullah Gül'ün aday olması için muhalefetle çalıştığını itiraf etti. DEVA Partisi eleştirilere yanıt verdi. Partinin açıklamasına göre Babacan, Gül'ün aday olmayacağı kesinleştikten sonra Erdoğan'ın adaylığı için imza verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için muhalefetle görüşmeler yaptığını itiraf etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. AK Parti kurmaylarının ihanetle suçladığı Babacan, iki yüzlü davranmakla eleştiriliyor.

Tepkilerin odağındaki Babacan'a yönelik eleştirilere DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu yanıt verdi. Yeneroğlu'nun yazılı açıklaması yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Buna göre Babacan, "çatı aday Gül" projesinin çökmesi üzerine Erdoğan'ın adaylığı için imza vermiş. Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Sayın Gül’ün AK Partili ilk başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu unutulmasın’

“Sn. Babacan Sn. Gül’ün 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kesinleştikten sonra mensubu olduğu partinin genel başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için grup kararı üzerine imza vermiştir. Sn. Gül’ün AK Parti’nin kurucularından, ilk başbakanı ve 367 krizi sonrası seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğu asla unutulmamalıdır.

Sn. Babacan’ın o günkü tavrı ancak yanlış gidişatı gören ve bu gidişata dur demek için çırpınan bir AK Parti mensubunun tavrı olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki bugün gelinen nokta Sn. Babacan’ın o günlerde demokrasi adına verdiği mücadelenin ne kadar haklı ve doğru bir mücadele olduğunun ispatı niteliğindedir."