Fatih Altaylı'dan Nihat Özdemir'e Şampiyonlar Ligi tepkisi: Hani kuzu kuzu geleceklerdi

Fatih Ataylı, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilmesinin ardından Nihat Özdemir'e tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı; "Ne oldu! Hani kuzu kuzu geleceklerdi. Şimdi Nihat Özdemir gidecek UEFA’ya kuzu kuzu. Acaba rica etsek seneye, o da olmazsa 2023’te bize verir misiniz finali. Ehem ehem O yıl Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü de"

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UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan stadyumda değişikliğe gitti. Buna göre daha önce İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final mücadelesi, Estadio Do Dragao Stadı'na alındı.

UEFA, bu kararın alınmasındaki en önemli sebep olarak İngiliz hükümetinin Türkiye'yi seyahat için kırmızı dahil etmesi olduğunu belirtti. UEFA final karşılaşmasının İngiltere'ye alınması için İngiliz hükümeti ile görüşmelerin yapıldığını ancak olumlu sonuç alınamadığını da ifade etti.

TFF Başkanı ne demişti?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 7 Mayıs 2021 tarihli röportajında şu ifadeleri kullanmıştı; “Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz."

''İhaleler imparatoru yanıt veriyor: Kuzu kuzu gelecekler''

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde UEFA'nın almış olduğu kararı yorumlarken şu ifadeleri kullandı; ''Mesele cümleyi kimin söylediği değil, Türkiye’nin ne tür kafaların, ne tür bir anlayışın hegemonyası altında olduğudur. Mesnetsiz bir özgüven, sahte bir kabadayılık, gereksiz bir altı boş gösterişçilik… Ve bir günde boşalan hava. “Kuzu kuzu gelecekler.” Cümle bu. Cümleyi söyleyen kişi, ihaleler imparatoru ve Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Gazeteci kendisine soruyor, “Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınması ihtimalinin olduğu söyleniyor, böyle bir olasılık var mı?” İhaleler imparatoru yanıt veriyor: “Kuzu kuzu gelecekler.”

''Nihat Özdemir de kuzu kuzu haberi dinliyor''

Çok güçlü ya, girdiği her türlü ihaleyi alıyor ya, burada da öyle olacak zannediyor. Kuzu kuzu gelecekler ifadesinin arkasında aslında hiçbir bilgi, hiçbir güç, hiçbir gerçeklik yok. Ama laf güzel. Güç gösteriyor. Kendine güven gösteriyor. Tartışılmaz bir liderlik gösteriyor. “Onlar kim! Ben İhaleler İmparatoru Nihat’ım” diyor. Ve bu sözlerin söylendiği odadaki yankısı bitmeden UEFA’dan karar geliyor. “Final maçı İstanbul’da oynanmayacak.” Final elden gidiyor, Nihat Özdemir de kuzu kuzu haberi dinliyor. Ne oldu! Hani kuzu kuzu geleceklerdi. Şimdi Nihat Özdemir gidecek UEFA’ya kuzu kuzu.

''İkna edemez isek...''

“Acaba rica etsek seneye, o da olmazsa 2023’te bize verir misiniz finali. Ehem ehem O yıl Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü de. Bize bir jest olmuş olurdu” falan diye kapalı kapılar ardında yaltaklanacak muhtemelen. UEFA yönetimi de belki verecek, belki vermeyecek. İşte bu mesnetsiz özgüven kafası var ya, çok tehlikelidir çok. Oysa daha işin başında “Kuzu kuzu gelecekler” diyeceğine, “UEFA’nın salgından ve Türkiye’deki vaka sayılarından ötürü haklı tereddütleri var. Oturup konuşup ikna etmeye çalışacağız. İkna edemez isek, seneye ya da 2023 finalini bize vermelerini sağlamak istiyoruz” deseniz ne kaybederdiniz! Hiçbir şey. Tam aksine kazanırdınız. Evet, gazete manşetinde bir günlük bir mastürbasyonunuz olmazdı belki ama. Belki dün yapılan açıklama “Bu yılın finalini aldık ama 2023 finali kesinlikle Türkiye’de yapılacak” şeklinde olurdu. Bu size ders oldu mu kuzucuklar!''