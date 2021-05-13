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Pep Guardiola'nın üzüntüsü: Finali İstanbul'da oynamak isterdim

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Portekiz'e verilen Şampiyonlar Ligi Finali hakkında konuştu. Guardiola, "Finali İstanbul'da oynamak isterdim. Futbolcuyken oraya gidememiştim, şimdi İlkay Gündoğan için oraya gitmek istiyordum" yorumunda bulundu.

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Premier Lig'i şampiyon tamamlayam, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i 2 maçta da yenerek finale yükselen Manchester City'de menajer Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilen Şampiyonlar Ligi Finali hakkında konuşan Guardiola, "Finali İstanbul'da oynamak isterdim. Futbolcuyken oraya gidememiştim, şimdi İlkay Gündoğan için oraya gitmek istiyordum" yorumunda bulundu.

Ligde Manchester United'ın Leicester City'ye 2-1 yenilmesiyle City, 5. lig şampiyonluğunu ilan etmişti. Klopp ve Ancelotti'ye tebrikleri için teşekkür eden İspanyol çalıştırıcı, "Onlara minnetarım. Henüz cevaplayamadım mesajlarını. Bugün cevaplayacağım. Onlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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