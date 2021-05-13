Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıklıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi geniş kadroyu yarın saat 11.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 geniş kadrosunu yarın 11:00'de Youtube üzerinden düzenleyeceği canlı basın toplantısında açıklayacak.

Şenol Güneş'in kadroya sürpriz isimler çağıracağı konuşulurken en çok merak edilen bölge forvet. Cenk Tosun'un yokluğunda Burak Yılmaz'ın partneri kim olacak çok merak ediliyor.