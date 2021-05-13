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Adana'da girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

ADANA'nın Kozan ilçesinde pompa indirmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.

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ADANA'nın Kozan ilçesi Yarımoğlu Mahallesi'nde su kuyusuna pompa indirmek için giren Mehmet İşlek (33), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı'dan (36) haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, CAN-KUR, polis ve sağlık ekipleri kuyudaki 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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